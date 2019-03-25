В Урае судят двух наркодилеров
Двое мужчина специально прибыли в Урай, чтобы подзаработать на наркотиках. Планы злоумышленников нарушила полиция.
Накануне прокуратура Урая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых жителей Кемеровской и Томской областей. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере и в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, обвиняемые прибыли в Урай и по указанию организатора группы оборудовали на территории города тайники-закладки с наркотиками, сведения о расположении которых пересылали последнему.
Впоследствии синтетические наркотики сбывались организатором группы приобретателям с помощью интернет-мессенджера.
Часть наркотика в крупном размере банда успела сбыть жителям города Урая, другая часть, весом более 60 грамм, была изъята у обвиняемых при их задержании.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершение преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
ИСТОЧНИК KP.RU