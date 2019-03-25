СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-25T11:46:41+03:00

В Урае судят двух наркодилеров. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Им грозит до 20 лет лишения свободы

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Двое мужчина специально прибыли в Урай, чтобы подзаработать на наркотиках. Планы злоумышленников нарушила полиция.

Накануне прокуратура Урая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых жителей Кемеровской и Томской областей. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере и в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, обвиняемые прибыли в Урай и по указанию организатора группы оборудовали на территории города тайники-закладки с наркотиками, сведения о расположении которых пересылали последнему.

Впоследствии синтетические наркотики сбывались организатором группы приобретателям с помощью интернет-мессенджера.

Часть наркотика в крупном размере банда успела сбыть жителям города Урая, другая часть, весом более 60 грамм, была изъята у обвиняемых при их задержании.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU