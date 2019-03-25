СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-25T11:36:02+03:00

В Югре 26 марта ожидаются мокрый снег с дождем. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Теплая погода и переменная облачность сменится в Югре небольшим похолоданием. Уже сегодня, 25 марта, к вечеру усилится ветер.

По прогнозам синоптиков, 26 марта на западе Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха -2, +4 градуса. значительно ухудшится видимость на дорогах.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, Уралуправтодор напоминает водителям о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах и рекомендует не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU