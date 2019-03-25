В Кондинском районе автоинспекторы задержали нетрезвого водителя

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-25T11:00:37+03:00

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Жители Югры продолжают садиться нетрезвыми за руль автомобилей. Только за минувшие выходные автоинспекторами были задержаны 45 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 20 – за отказ от медицинского освидетельствования, 7 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Так, дознавателями Кондинского района возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Будучи лишенный прав на управление транспортным средством, подозреваемый вновь сел пьяным за руль. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 134 преступления, раскрыто 102, из них: угон, один случай вымогательства, 2 грабежа, 2 факта мошенничества, 23 кражи и 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU