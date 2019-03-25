СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-25T10:57:14+03:00

В Сургуте на вокзале фельдшер получила удар кулаком в лицо от охранника Фото: Татьяна Коркина

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Нетрезвый охранник напал на медика на глазах у прохожих в здании железнодорожного вокзала Сургута.

Как сообщает УВД на транспорте УрФО, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника охраны за превышение полномочий.

Нападение произошло 9 марта. Сотрудник частного охранного предприятия, находясь на железнодорожном вокзале станции Сургут, ударил фельдшера медицинского пункта. Женщина обратилась к сотрудникам транспортной полиции.

Они установили, что конфликт между мужчиной и женщиной произошел на входе в здание вокзала. 45-летнему нетрезвому охраннику не понравилось, что медик обошла рамку-металлодетектора. Догнав сотрудницу медицинского пункта, чоповец ударил её кулаком в лицо.

В результате случившегося в отношении сотрудника охранного предприятия транспортные полицейские возбудили уголовное дело, а на медицинского работника направили представление по месту работы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU