2019-03-25T10:57:14+03:00
Общество

В Сургуте на вокзале фельдшер получила удар кулаком в лицо от охранника

Женщина прошла мимо рамки-металлодетектора
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте на вокзале фельдшер получила удар кулаком в лицо от охранникаВ Сургуте на вокзале фельдшер получила удар кулаком в лицо от охранникаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Нетрезвый охранник напал на медика на глазах у прохожих в здании железнодорожного вокзала Сургута.

Как сообщает УВД на транспорте УрФО, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника охраны за превышение полномочий.

Нападение произошло 9 марта. Сотрудник частного охранного предприятия, находясь на железнодорожном вокзале станции Сургут, ударил фельдшера медицинского пункта. Женщина обратилась к сотрудникам транспортной полиции.

Они установили, что конфликт между мужчиной и женщиной произошел на входе в здание вокзала. 45-летнему нетрезвому охраннику не понравилось, что медик обошла рамку-металлодетектора. Догнав сотрудницу медицинского пункта, чоповец ударил её кулаком в лицо.

В результате случившегося в отношении сотрудника охранного предприятия транспортные полицейские возбудили уголовное дело, а на медицинского работника направили представление по месту работы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кондинском районе автоинспекторы задержали нетрезвого водителя
В городе Радужный снесли все деревянные общежития
Ханты-Мансийским школьникам рассказали, где они могут провести каникулы
Крупные штрафы получили призывники из Лангепаса за уклонение от службы
В Югре шумных соседей вновь будет усмирять полиция
Стала известна программа югорского промышленного форума
Родителей нетрезвых подростков из Ханты-Мансийска оштрафуют
В Сбербанке благотворители могут получить коллекционную монету Банка России «Дари добро детям»
Когалым полностью избавляется от аварийного жилья
В минувшие выходные в Югре воришки обокрали собутыльницу и магазин
Дорожные компании Нижневартовска готовятся к предстоящему ремонту
В Нижневартовске поздним вечером молодежь на «ВАЗе» попала в жесткую аварию
В Ханты-Мансийске за взятку осудили омича
Суровая сургутянка вынесла из кафе печку и холодильник
В Сургуте влюблённый романтик растрогал горожан необычным предложением руки и сердца
Погода в Югре 25 марта: +4 градуса и мокрый снег
Из Ханты-Мансийска ежедневно вывозят 50 вагонов снега
Ольга Голодец назвала Когалым уникальным городом
В Кондинском районе полицейские обнаружили магазины, где продают алкоголь детям
Погода в Югре 24 марта: мокрый снег и дождь
Лучший лаборант УрФО живёт в Югре
Поисковики из отряда «Белая Сова-Тюмень» набирают волонтёров
В микрорайонах Нижневартовска работает снегоуборочная техника
Зарплаты чиновников ХМАО признаны одними из самых высоких в России
В Урае из-за большого количества заболевших ОРВИ перенесли каникулы
Погода в Югре 23 марта: небольшой снег и стойкий плюс