В Сургуте на вокзале фельдшер получила удар кулаком в лицо от охранника
Нетрезвый охранник напал на медика на глазах у прохожих в здании железнодорожного вокзала Сургута.
Как сообщает УВД на транспорте УрФО, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника охраны за превышение полномочий.
Нападение произошло 9 марта. Сотрудник частного охранного предприятия, находясь на железнодорожном вокзале станции Сургут, ударил фельдшера медицинского пункта. Женщина обратилась к сотрудникам транспортной полиции.
Они установили, что конфликт между мужчиной и женщиной произошел на входе в здание вокзала. 45-летнему нетрезвому охраннику не понравилось, что медик обошла рамку-металлодетектора. Догнав сотрудницу медицинского пункта, чоповец ударил её кулаком в лицо.
В результате случившегося в отношении сотрудника охранного предприятия транспортные полицейские возбудили уголовное дело, а на медицинского работника направили представление по месту работы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU