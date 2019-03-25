2019-03-25T10:49:39+03:00
Общество

В городе Радужный снесли все деревянные общежития

Горожанам дают в рассрочку на 10 лет жилье
Алена Кульмухаметова
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За последние семь лет в городе Радужный не было построено ни одного нового многоквартирного дома. Переселенцы из ветхого жилья перебираются во «вторичку».

В 2018 году в Радужном было закуплено 189 жилых помещений хорошего качества для переселенцев из аварийного жилья. Приемка проходила с общественностью, жители начали переселяться. Были полностью ликвидированы пять старых муниципальных общежитий. Об этом рассказала глава города Радужный Наталья Гулина.

- Сейчас работа идёт с частным сектором, - отметила глава Радужного. – Городская дума приняла решение о лояльности доплаты по договору мены, введен ценз оседлости. Давно проживающие и льготники будут доплачивать минимально, остальное будет компенсироваться из местного бюджета. Для граждан предусмотрена беспроцентная рассрочка на 10 лет. То есть мы даем возможность собственникам, которые переселяются из аварийного жилья, выкупить новое за символическую цену.

В текущем году территории, освобожденные от деревянных общежитий, пойдут под строительство жилья. Всего в Радужном было снесено 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья, планируется построить 10 тысяч (70%-ная готовность к ноябрю 2019 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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