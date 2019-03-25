2019-03-25T09:49:56+03:00
Общество

Крупные штрафы получили призывники из Лангепаса за уклонение от службы

На повестки молодые люди не отреагировали
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Крупные штрафы получили призывники из Лангепаса за уклонение от службы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреКрупные штрафы получили призывники из Лангепаса за уклонение от службы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Накануне Лангепасский городской суд вынес обвинительные приговоры двум 22-летних местным жителям за уклонение от призыва на военную службу.

Как сообщает СУ СК по ХМАО-Югре, молодые люди, не имея законных оснований для освобождения от прохождения военной службы и предоставления отсрочки от прохождения военной службы, получив лично повестки для мероприятий связанных с призывом на военную службу, не явились в военный комиссариат. При аналогичных обстоятельствах они проигнорировали явки по другим повесткам.

Осужденным назначено наказание в виде штрафов в размере 60 и 70 тысяч рублей, также следует отметить, что уголовное наказание, назначенное за уклонение от призыва, не освобождает от обязанности по призыву на военную службу.

Добавим, что в прошлом году следователями следственного управления привлечено к уголовной ответственности 15 жителей округа, уклонившихся от призыва на военную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кондинском районе автоинспекторы задержали нетрезвого водителя
В Сургуте на вокзале фельдшер получила удар кулаком в лицо от охранника
В городе Радужный снесли все деревянные общежития
Ханты-Мансийским школьникам рассказали, где они могут провести каникулы
В Югре шумных соседей вновь будет усмирять полиция
Стала известна программа югорского промышленного форума
Родителей нетрезвых подростков из Ханты-Мансийска оштрафуют
В Сбербанке благотворители могут получить коллекционную монету Банка России «Дари добро детям»
Когалым полностью избавляется от аварийного жилья
В минувшие выходные в Югре воришки обокрали собутыльницу и магазин
Дорожные компании Нижневартовска готовятся к предстоящему ремонту
В Нижневартовске поздним вечером молодежь на «ВАЗе» попала в жесткую аварию
В Ханты-Мансийске за взятку осудили омича
Суровая сургутянка вынесла из кафе печку и холодильник
В Сургуте влюблённый романтик растрогал горожан необычным предложением руки и сердца
Погода в Югре 25 марта: +4 градуса и мокрый снег
Из Ханты-Мансийска ежедневно вывозят 50 вагонов снега
Ольга Голодец назвала Когалым уникальным городом
В Кондинском районе полицейские обнаружили магазины, где продают алкоголь детям
Погода в Югре 24 марта: мокрый снег и дождь
Лучший лаборант УрФО живёт в Югре
Поисковики из отряда «Белая Сова-Тюмень» набирают волонтёров
В микрорайонах Нижневартовска работает снегоуборочная техника
Зарплаты чиновников ХМАО признаны одними из самых высоких в России
В Урае из-за большого количества заболевших ОРВИ перенесли каникулы
Погода в Югре 23 марта: небольшой снег и стойкий плюс