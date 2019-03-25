Крупные штрафы получили призывники из Лангепаса за уклонение от службы
Накануне Лангепасский городской суд вынес обвинительные приговоры двум 22-летних местным жителям за уклонение от призыва на военную службу.
Как сообщает СУ СК по ХМАО-Югре, молодые люди, не имея законных оснований для освобождения от прохождения военной службы и предоставления отсрочки от прохождения военной службы, получив лично повестки для мероприятий связанных с призывом на военную службу, не явились в военный комиссариат. При аналогичных обстоятельствах они проигнорировали явки по другим повесткам.
Осужденным назначено наказание в виде штрафов в размере 60 и 70 тысяч рублей, также следует отметить, что уголовное наказание, назначенное за уклонение от призыва, не освобождает от обязанности по призыву на военную службу.
Добавим, что в прошлом году следователями следственного управления привлечено к уголовной ответственности 15 жителей округа, уклонившихся от призыва на военную службу.
ИСТОЧНИК KP.RU