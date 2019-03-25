СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-25T09:49:56+03:00

Крупные штрафы получили призывники из Лангепаса за уклонение от службы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

На повестки молодые люди не отреагировали

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Накануне Лангепасский городской суд вынес обвинительные приговоры двум 22-летних местным жителям за уклонение от призыва на военную службу.

Как сообщает СУ СК по ХМАО-Югре, молодые люди, не имея законных оснований для освобождения от прохождения военной службы и предоставления отсрочки от прохождения военной службы, получив лично повестки для мероприятий связанных с призывом на военную службу, не явились в военный комиссариат. При аналогичных обстоятельствах они проигнорировали явки по другим повесткам.

Осужденным назначено наказание в виде штрафов в размере 60 и 70 тысяч рублей, также следует отметить, что уголовное наказание, назначенное за уклонение от призыва, не освобождает от обязанности по призыву на военную службу.

Добавим, что в прошлом году следователями следственного управления привлечено к уголовной ответственности 15 жителей округа, уклонившихся от призыва на военную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU