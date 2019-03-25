2019-03-25T09:43:42+03:00
Общество

В Югре шумных соседей вновь будет усмирять полиция

Пожаловаться на шум можно по телефону дежурной части полиции
Алена Кульмухаметова
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В Югре шумных соседей вновь будет усмирять полицияВ Югре шумных соседей вновь будет усмирять полицияФото: Татьяна Коркина
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Новое распоряжение правительства России вступило в силу в марте текущего года. С этого времени полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях на территории Югры вновь переходят в компетенцию полиции.

Сотрудники полиции теперь сами могут не только фиксировать нарушения, но и составлять протоколы, выписывать штрафы.

В случае шума югорчане могут позвонить на номер дежурной части полиции.

Среди административных правонарушений и несоблюдение так называемого закона о тишине. Напомним, в Югре жильцам домов запрещено шуметь и проводить громкие строительные работы в квартирах в обеденные часы (с 13 до 15), ночью (с 21 до 8 утра) и в воскресенье. Послабление для шумных соседей делается лишь в новогоднюю ночь, когда даже закон позволяет запускать петарды и бурно отмечать праздник.

Как сообщает «СургутИнформТВ», только за минувший год в Сургуте привлекли к ответственности более 500 человек, которые заплатили штрафов на общую сумму около полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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