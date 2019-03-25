2019-03-25T09:26:59+03:00
Общество

Родителей нетрезвых подростков из Ханты-Мансийска оштрафуют

Четыре несовершеннолетних поставлены на учёт
Алена Кульмухаметова
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Родителей нетрезвых подростков из Ханты-Мансийска оштрафуют. Фото с сайта pixabay.comРодителей нетрезвых подростков из Ханты-Мансийска оштрафуют. Фото с сайта pixabay.com
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Инспекторы по делам несовершеннолетних окружной столицы Югры проводят рейды по местам массовой концентрации подростков, а также навещают семьи, входящие в группу риска.

Так, полицейскими проверено более 20 родителей и около 30 детей. Во вреям рейда стражи порядка выявили четыре подростка, употребляющих токсические вещества и 11 родителей, уклоняющихся от исполнения обязанностей по воспитанию и надлежащему содержанию несовершеннолетних. В общественных местах города были задержаны два подростка в состоянии алкогольного опьянения. В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении. Им предстоит уплатить штраф до 2000 рублей.

На профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних поставлены один родитель и четыре подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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