2019-03-25T09:17:27+03:00
Общество

В Сбербанке благотворители могут получить коллекционную монету Банка России «Дари добро детям»

Клиенту будет выслана информация о том, в каком отделении банка он сможет получить сертификат участия
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В Сбербанке благотворители могут получить коллекционную монету Банка России «Дари добро детям»В Сбербанке благотворители могут получить коллекционную монету Банка России «Дари добро детям»
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Сбербанк приглашает тюменцев присоединиться к благотворительной программе «Подари шанс ребенку» от общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». По условиям программы клиенты, которые сделают благотворительный взнос для нуждающихся детей в адрес фонда на сумму не менее 5000 рублей, получают «Благотворительный сертификат» с коллекционной монетой Банка России «Дари добро детям» достоинством в 25 рублей. Принять участие в программе могут как физические, так и юридические лица.

Физические лица могут приобрести сертификаты участия в филиале Сбербанка по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, 61. Юридическим лицам необходимо перечислить благотворительное пожертвование на счет Российского детского фонда по следующим реквизитам:

Получатель: ООБФ «РДФ»

ИНН 7701014068 Кпп 770101001

Расчетный счет: 40703810338000110189

Банк получателя: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК 044525225 Корсчет: 30101810400000000225

После этого копию платежного поручения необходимо направить на электронный адрес: shans@detfond.org с пометкой «Акция «Подари шанс ребенку» с обязательным указанием контактных данных. Клиенту будет выслана информация о том, в каком отделении банка он сможет получить сертификат участия.

- Сбербанк традиционно уделяет большое внимание развитию благотворительности как в регионе, так и в стране в целом. Программа «Подари шанс ребенку» позволяет помочь нуждающимся детям. Уверен, эта памятная монета в коллекции наших клиентов будет особенной, так как будет ассоциироваться с добром, – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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