2019-03-25T08:53:14+03:00
Общество

Когалым полностью избавляется от аварийного жилья

В городе идёт снос деревянных домов
Алена Кульмухаметова
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За пятилетний период в Когалыме заметно активизировалась работа по сносу деревянного жилого фонда. Об этом сообщил глава города Борис Сурцев.

Динамика работ в этом направлении такова: в 2014 году ликвидировано 6 строений, 2015 год – рекордный, удалось избавиться от 18 старых деревянных домов, в 2016 году снесено 13 домов, в 2017 - ещё 10, в отчётном 2018 – 5. Всего за пятилетний период с карты города исчезло 52 жилых строения, признанных непригодными для проживания, а 285 лангепасских семей получили счастливую возможность улучшить условия проживания, переехав в дома капитального исполнения.

До полного завершения программы по сносу деревянного жилого фонда предстоит выполнить работы по ликвидации еще 13 деревянных домов.

- Благодаря тому, что в прошлом году было выделено из окружного бюджета 400 млн рублей, мы смогли выкупить у застройщика 172 квартиры в строящемся доме. Теперь мы расселим все аварийное жилье. Часть квартир будет предоставлена очередникам по социальному найму, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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