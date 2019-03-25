2019-03-25T08:48:16+03:00
Происшествия

В минувшие выходные в Югре воришки обокрали собутыльницу и магазин

Преступников задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Продукты и мобильный телефон стали добычей югорских воришек в минувшие выходные.

Так, по данным УМВД по ХМАО-Югре, в Берёзовском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Известно, что при совместном распитии спиртных напитков, подозреваемый совершил кражу сотового телефона заявительницы. Ущерб составил 10 000 рублей.

А в Ханты-Мансийске 41 летний мужчина, находясь в одном из гипермаркетов, пытался похитить продукты питания на сумму 2000 рублей. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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