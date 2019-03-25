Дорожные компании Нижневартовска готовятся к предстоящему ремонту

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-25T08:42:29+03:00

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Модернизация асфальтобетонного завода ООО «Нижневартовскдорсервис» идёт полным ходом в Нижневартовске. Он будет выпускать новый вид асфальта.

В предстоящий сезон ремонта дорог специалисты департамента ЖКХ администрации Нижневартовска усилят контроль за выполнением работ.

Предприятие планирует принять участие в аукционах по реализации Национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого планируется обновить полотно на 16 километрах городских магистралей.

Предприятие занимается содержанием автодорог на месторождениях, расположенных вблизи муниципалитета, а также в период прежних ремонтных кампаний уже было партнером администрации города. Реконструкция асфальтобетонного завода позволит не только привлечь новых покупателей продукции завода, но и улучшить качество дорожного полотна.

- Сейчас мы планируем приобрести дополнительные установки, которые позволят нашему асфальтобетонному заводу выпускать щебеночно-мастичный асфальт. По своим качествам он более прочный, пригоден для сильно загруженных дорог. Этот вид асфальта обладает рядом преимуществ, в частности долговечностью, - рассказал директор ООО «Нижневартовскдорсервис» Олег Троян.

Предприятие уже закупило и хранит на своей базе около 80 тысяч тонн щебня – основного компонента для создания асфальта. Его привозят из городов Урала железнодорожным транспортом. Обновили и автопарк. За последнее время здесь появились современный асфальтоукладчик и спецтранспорт, срезающий слои старого асфальта. Обе машины оснащены современными датчиками. Операторам достаточно задать необходимые параметры, а дальнейший контроль их исполнения техника будет осуществлять самостоятельно. Современные опции позволят повысить качество работ и проводить их более оперативно.

Напомним, впервые только в этом году на ремонт дорог будет выделено больше 500 миллионов рублей. Коммунальным службам предстоит обновить полотно автомагистралей, привести в соответствие Национальным стандартам улично-дорожную сеть города.

ИСТОЧНИК KP.RU