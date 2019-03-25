2019-03-25T08:26:08+03:00
Происшествия

В Нижневартовске поздним вечером молодежь на «ВАЗе» попала в жесткую аварию

В дорожной аварии пострадали три человека
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске поздним вечером молодежь на «ВАЗе» попала в жесткую аварию. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске поздним вечером молодежь на «ВАЗе» попала в жесткую аварию. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими произошло накануне в Нижневартовске. Водитель «Мерседес» не ус тупил дорогу «ВАЗу».

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 24 марта около 22 часов 20 минут в городе Нижневартовск 37-летний водитель за рулём «Мерседес Бенц», при выезде с прилегающей территории в районе дома 36 по улице Мира, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ», под управлением 20-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля «ВАЗ», юноши 21 и 20 лет, а также 31-летний пассажир «Мерседес».

За отчетный период на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

45 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 20 – за отказ от медицинского освидетельствования, 7 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 96 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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