СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-25T07:56:37+03:00

В Ханты-Мансийске за взятку осудили омича. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчина пытался передать полицейскому пять тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

За небольшую сумму взятки полицейскому из Югры жителю Омской области назначили суровое наказание. Ему придётся отрабатывать свой «порыв щедрости».

Накануне мировой судья Ханты-Мансийского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего жителя Омской области. Он признан виновным в покушении на мелкое взяточничество.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, в ноябре 2018 года омич пытался передать пять тысяч рублей сотруднику полиции в речном порту Ханты-Мансийска за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU