Суровая сургутянка вынесла из кафе печку и холодильник

СЕГОДНЯ 07:49 2019-03-25T07:49:15+03:00

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Жительница Сургута «заглянула» в кафе, которое после её посещения не досчиталось бытовой техники.

- Полицейскими Сургута установлена подозреваемая в краже бытовой техники. 35-летняя женщина, находясь в одном из кафе города, похитила печку и холодильник на сумму 100 000 рублей. Правоохранителями изъято похищенное и возвращено законному владельцу. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 13 ранее зарегистрированных преступлений: 2 случая причинения вреда здоровью, 3 мошенничества, 7 краж и незаконное проникновение в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU