В Сургуте влюблённый романтик растрогал горожан необычным предложением руки и сердца.

СЕГОДНЯ 07:39 2019-03-25T08:56:31+03:00

Парень с букетом и кольцом долго объяснялся в любви [ВИДЕО]

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Воскресное утро девушки из квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома №27 по улице Крылова в Сургуте, началось не с кофе. За окном её ждало не солнце и пение птиц, а влюблённый молодой человек.

Очевидцы записали видео необычного предложения и поделились им в соцсетях.

На кадрах видно, как влюблённый парень в элегантном костюме с огромным букетом роз в строительной люльке завис напротив окон дамы сердца. Молодой человек говорил приятные слова своей избраннице и сделал ей предложение

«Я люблю тебя, я хочу быть с тобой и с тобой хочу детей. Я хочу с тобой семью» - говорит влюблённый сургутянин, протягивая кольцо девушке.

Покорительница сердца слушала романтика через открытое окно и приняла букет и кольцо из рук пылкого мужчины. Красивое предложение сопровождали громкие звуки саксофона, но очевидцы не возмущались раннему беспокойству, так как действие завораживало их.

Вот что пишут сургутяне, сопровождая видеопост.

«Сегодня утро у жителей дома №27 на улице Крылова началось не с кофе. Там молодой человек постучал в окно квартиры своей девушки, чтобы разбудить её и сделать предложение. Говорят, она сказала да. Не перевелись еще романтики в Сургуте».

«Весна, солнце, саксофон, колечко... Крылова, 27. Влюбленный сургутянин разбудил через окно свою девушку и сделал ей предложение. По информации очевидцев, спустя несколько минут зашел в квартиру. Судя по всему, она сказал «да».

- Клааасс! Эх, остались ещё истинные романтики, хотя нет, наверное он был последний, - комментирует Кристуля в Инстаграм.

«Романтично. А для тех кто живет на 17 и выше этажах, не расстраивайтесь для вас закажут вертолёт», «Я представляю как он нервничал, если у меня самой глядя на это видео волнение. молодец!».

Отметим, что негативных, злобных и едких комментариев оказалось намного больше среди сургутян.

«Хлебнёт она горя с ним», «Таким романтикам быстро надоест быт, побегут ко второй через крышу, к третьей. Это уже диагноз. Замуж надо выходить за надёжного и спокойного, а эти "романтики" хороши на короткие дистанции, только как любовники» - оставляют мнение «знатоки» жизни.

Однако влюблённых не волнует их ехидство и их история любви останется в памяти горожан как одна из самых красивых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/699034" frameborder="0"></iframe> В Сургуте влюблённый романтик растрогал горожан необычным предложением руки и сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU