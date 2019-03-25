СЕГОДНЯ 07:10 2019-03-25T07:10:00+03:00

Погода в Югре 25 марта: +4 градуса и мокрый снег Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 25 марта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре переменная облачность. Местами небольшие осадки: снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабые гололедные явления. Ветер южный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,+6 градусов, местами 0,-5 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+4 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер южный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +4 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -2, +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU