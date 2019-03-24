Из Ханты-Мансийска ежедневно вывозят 50 вагонов снега

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-24T14:57:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Ханты-Мансийск освобождает улицы от снежных заторов. Сейчас все имеющиеся силы брошены на вызов и утилизацию снега.

Как сообщили в администрации города, по улице Объездной круглосуточно можно наблюдать цепочки КамАЗов, увозящих снежные массы на специализированный полигон. Ежедневно, с улиц окружного центра вывозят 6-8 тысяч кубов снега, что равно железнодорожному составу, состоящему из более чем 50 вагонов.

Только с начала недели общими усилиями всех управляющих компаний, муниципальных и частных предприятий дворы Ханты-Мансийска опустели на 42,5 тысяч кубов снега.

Отметим, что городские власти уже заранее готовятся к надвигающемуся периоду таяния снега. В Ханты-Мансийске утвержден план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска льда и паводковых вод, приведены в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU