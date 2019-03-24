Ольга Голодец назвала Когалым уникальным городом

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-24T12:55:02+03:00

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Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец побывала 22 марта с рабочим визитом в Когалыме.

Она провела рабочее совещание, посвященное социальному развитию Когалыма. Основной целью визита зампредседателя правительства России стало открытие в Югре филиала Государственного академического Малого театра.

- В Когалыме я уже не в первый раз. Я люблю это место, так как это город тружеников. Но в то же время люди, живущие здесь, постоянно занимаются развитием культуры, спорта и других сфер,– сказала она. – Город смотрится очень органично, является одним из ярчайших примеров успешных практик гуманитарного, социального развития, - заявила Ольга Голодец.

Она также сообщила, что в прошлый свой визит она посетила спортивно-культурный комплекс «Галактика», городскую поликлинику. По ее словам, медицинское учреждение оснащено самым современным оборудованием, оно демонстрирует пример хорошего обслуживания населения.

ИСТОЧНИК KP.RU