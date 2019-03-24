2019-03-24T10:37:25+03:00
Происшествия

В Кондинском районе полицейские обнаружили магазины, где продают алкоголь детям

У подростков не спрашивали документы при продаже
Алена Кульмухаметова
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В Кондинском районе полицейские обнаружили магазины, где продают алкоголь детям. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Кондинском районе полицейские обнаружили магазины, где продают алкоголь детям. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В течение недели по торговым точкам Кондинского района активистами проводились рейды для выявления мест торговли алкоголя детям.

Так, по данным УМВД по ХМАО-Югре, в торговых точках посёлков Междуреченский и Кондинское молодые люди 16 и 17 лет беспрепятственно приобрели алкогольные напитки. Подростки отметили, что в обоих случаях продавцы не поинтересовались ни документами, ни возрастом своих покупателей.

Наряды полиции, прибывшие по сообщениям на места происшествий, зафиксировали факты и составили на продавцов магазинов административные протоколы. Нарушителей ждёт наказание в виде штрафа в сумме от 30 до 50 тысяч рублей. Административные материалы направлены для принятия решения в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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