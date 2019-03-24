2019-03-24T07:46:17+03:00
Общество

Погода в Югре 24 марта: мокрый снег и дождь

В округе небольшое похолодание
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 24 марта: мокрый снег и дождьПогода в Югре 24 марта: мокрый снег и дождьФото: Татьяна Коркина
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После стойкого плюса в Югру пришло небольшое похолодание. Небо затянуто облаками и идёт мокрый снег.

В воскресенье 24 марта в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки: снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабые гололедные явления. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,+6 градусов, местами 0,-5 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,+3 градусов.

В Сургуте преимущественно облачная погода и без осадков. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха: -3, -1 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -2, +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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