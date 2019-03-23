Поисковики из отряда «Белая Сова-Тюмень» набирают волонтёров

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-23T14:12:20+03:00

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Поисковому отряду «Белая Сова-Тюмень» требуются новые члены. Поисковики начали набор волонтеров.

Как рассказали в отряде, людей всегда не хватает при поиске пропавших. Поэтому отряд объявляет о наборе новых членов.

Количество участников отряда напрямую связано с оперативностью при поиске людей, особенно детей. Из-за нехватки людей в 2018 году не удалось помочь с поисками пропавших людей в соседних регионах. «Белая Сова» либо вообще не выезжала, либо выезжала малым количеством людей.

6 апреля 2019 года состоится организационное собрание для волонтеров поискового отряда «Белая Сова - Тюмень». Также здесь ждут тех, кто хочет вступить в отряд. На собрании расскажут о курсе обучения волонтеров, который будет проходить с апреля по май.

Напомним, отряд помогает тюменцам в поисках пропавших людей, сотрудничает с полицией, мобилизует силы на поиск, организует прочесывание местности.

ИСТОЧНИК KP.RU