2019-03-23T12:34:43+03:00
Общество

Зарплаты чиновников ХМАО признаны одними из самых высоких в России

Они значительно превышают среднюю по региону
Алена Кульмухаметова
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Зарплаты чиновников ХМАО признаны одними из самых высоких в РоссииЗарплаты чиновников ХМАО признаны одними из самых высоких в РоссииФото: Татьяна Коркина
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Росстат опубликовал данные по зарплатам государственных гражданских и муниципальных служащих в российских регионах по итогам 2018 года. Согласно спискам Ханты-Мансийский автономный округ занял верхние строчки рейтинга самых высоких зарплат чиновников по регионам России.

Больше югорских чиновников получают их коллеги их ЯНАО. Меньше всех заработная плата по УРФО у соседей – Курганская область.

По данным специалистов, доходы слуг народа за год выросли значительнее, чем у остальных жителей округа.

Гражданские служащие в местных органах федеральных ведомств стали получать больше на 6,3%, чиновники госорганов – на 7%. Зарплата муниципальных работников органов местного самоуправления в 2018 году увеличилась на 4,7%. Ежемесячная зарплата госслужащих Югры составила около 100 тысяч рублей в месяц, тогда как у простого населения она едва превышает 76 тысяч рублей.

Добавим, что войти в ранг чиновников в Югре будет сложно - укомплектованность органов власти и местного самоуправления округа составляет почти 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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