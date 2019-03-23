В Урае из-за большого количества заболевших ОРВИ перенесли каникулы
В связи с высоким порогом заболеваемости ОРВИ в Урае внесены изменения в календарный учебный график. Майские каникулы перенесены в Урае на март.
Такое решение было вынесено накануне на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города Урай медики.
Специалисты управления образования и молодежной политики администрации города Урай для снижения количества болеющих детей и реализации учебного плана предложили альтернативный вариант - вместо карантина объявить каникулы, которые по графику были запланированы на период с 29 апреля по 5 мая.
Это предложение было внесено для обсуждения членам управляющих советов школ, по итогам обсуждения принято решение - объявить в урайских школах каникулы с 25 марта по 31 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU