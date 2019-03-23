2019-03-23T09:01:17+03:00
Общество

В Урае из-за большого количества заболевших ОРВИ перенесли каникулы

Карантинные мероприятия продолжаются
Алена Кульмухаметова
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В Урае из-за карантина перенесли каникулы. Фото с сайта администрации города УрайВ Урае из-за карантина перенесли каникулы. Фото с сайта администрации города Урай
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В связи с высоким порогом заболеваемости ОРВИ в Урае внесены изменения в календарный учебный график. Майские каникулы перенесены в Урае на март.

Такое решение было вынесено накануне на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города Урай медики.

Специалисты управления образования и молодежной политики администрации города Урай для снижения количества болеющих детей и реализации учебного плана предложили альтернативный вариант - вместо карантина объявить каникулы, которые по графику были запланированы на период с 29 апреля по 5 мая.

Это предложение было внесено для обсуждения членам управляющих советов школ, по итогам обсуждения принято решение - объявить в урайских школах каникулы с 25 марта по 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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