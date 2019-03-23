СЕГОДНЯ 06:54 2019-03-23T06:54:40+03:00

Погода в Югре 23 марта: небольшой снег и стойкий плюс Фото: Елена БЕЗГОДОВА

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В субботу 23 марта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, слабые гололедные явления, утром туман. Ветер юго-западный 2 - 7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,+6 градусов, местами 0,-5 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный 2 - 7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+4 градусов.

В Сургуте облачная погода, возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, юго-восточный, южный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха: -1, 0 градусов.

В Нижневартовске облачно и возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU