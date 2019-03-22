2019-03-22T15:57:15+03:00
Общество

Югорчане в выходные могут увидеть полярное сияние

Ожидаются сбои в работе сотовой связи
Алена Кульмухаметова
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Жители Югры в предстоящие выходные с большой долей вероятности смогут увидеть полярное сияние. Как сообщают астрофизические лаборатории специализирующиеся на активности нашей ближайшей звезды за последние двое суток произошли мощные выбросы вещества направленные в сторону Земли.

Подобное явление чревато нарушениями в работе сотовой связи, интернета, а так же сбоями в системе геопозиционирования (системы GPS и Глонас). Так же это неблагоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Для тех же у кого со здоровьем все хорошо, есть хорошая новость, - сообщает «Югра-Ньюс».

Предположительно с вечера 23 марта и по 29 марта в наших широтах и южнее можно будет наблюдать электро-магнитные возмущения верхних слоев атмосферы, так называемое Северное сияние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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