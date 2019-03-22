СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-22T15:50:48+03:00

В Сургуте объявлен субботник по уборке снега. Фото из личного архива Вадима Шувалова в соцсети ВКонтакте

У коммунальных служб есть семь дней, чтобы освободить дворы от сугробов

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Сургут продолжает бороться с последствиями сильного снегопада. По всему городу идёт очистка дорог, дворов и крыш от снежных масс.

Сегодня, 22 марта. Глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети ВКонтакте пригласил неравнодушных сургутян на субботник по уборке снега.

- Приглашаю завтра родителей наших маленьких сургутян присоединиться к субботнику, который пройдет во всех 47 дошкольных образовательных учреждениях.

Будем убирать территорию от снега. Я и мои коллеги обязательно примем в нём участие! Начало в 17:00, инвентаря хватит на всех! Сделаем доброе дело вместе!

С 1 марта от снега вычищены 995 дворов. При это горожане продолжают писать жалобы на портал «Твой Сургут».

Глава города напомнил, что у коммунальных служб есть семь дней, чтобы освободить дворы от сугробов. То есть собранный в кучи снег они обязаны вывезти в течение недели. За нарушение сроков — штраф, с начала зимы таковых уже выписано на 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU