Югорчанина ожидает суда за пьяную езду

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-22T14:54:32+03:00

Мужчина не первый раз нарушает правила

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Уголовное дело в отношение жителя города Советский за повторное нетрезвое вождение направлено в суд.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в середине февраля текущего года 30-летний житель Советского, ранее судимый за нетрезвое вождение вновь сел за руль авто пьяным. Возле одного из домов по улице Советской югорчанин был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В апреле прошлого года он был осужден за аналогичное преступление, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на срок 2 года 6 месяцев.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в судебные органы для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU