2019-03-22T14:42:45+03:00
Общество

В Югре закрыта ледовая переправа и на 16 снижен тоннаж

Ранее был закрыт зимник
Алена Кульмухаметова
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В Югре закрыта ледовая переправа и на 16 снижен тоннаж. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре закрыта ледовая переправа и на 16 снижен тоннаж. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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С сегодняшнего дня, 22 марта, прекращена эксплуатация ледовых переправ через протоки Вартовская Обь и Чехломей на автозимнике Нижневартовск – с. Вампугол – д. Былино.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, такое решение было принято в связи с повышением температуры воздуха, уменьшением толщины льда, наличием трещин, открытой воды на проезжей части.

Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Сразу на шестнадцати переправах межмуниципального значения, действующих на территории Ханты-Мансийского района, снижена грузоподъемность. На ледовых дорогах ограничено движение транспорта свыше пяти тонн.

На сегодняшний день на территории автономного округа функционирует 51 ледовая переправа межмуниципального значения.

Напомним, с 16 марта было закрыто движения по зимней автомобильной дороге «пгт. Мортка - пгт. Нижняя Тавда», ледовая переправа через реку Кума закрыта.

По предварительным данным закрытие «зимников» на территории округа будет осуществлено в период с 28 марта по 8 апреля. Однако, при изменении погодных условий дата закрытия может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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