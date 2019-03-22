Школа волонтеров из Ханты-Мансийска выпустила 100 волонтёров
Более 100 добровольцев Ханты-Мансийска прошли обучение в городской школе волонтера «I am Voll 2.0».
Как сообщили организаторы, на этот раз участников школы разделили по уровням обучения: «Актив» – начинающие волонтеры и «Тим-лидеры» – волонтеры, которые имеют опыт в данной сфере более 2 лет.
Ребята узнали о нетворкинге, деятельности, направленной на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи, познакомились с работой в Единой информационной системе «Добровольцы России» и ведением электронной волонтерской книжки на сайте www.добровольцыроссии.рф
На протяжении двух дней каждый работал в своём направлении в зависимости от уровня обучения. Участники с небольшим опытом узнали об основах волонтерской деятельности, ценностях, перспективах и о мотивации добровольцев. Опытные волонтеры приняли участие в проектной сессии, по итогу которой прошла защита проектов.
По итогам обучения в школе волонтера все добровольцы получили свидетельства участников.
ИСТОЧНИК KP.RU