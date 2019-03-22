2019-03-22T13:58:29+03:00
Общество

Школа волонтеров из Ханты-Мансийска выпустила 100 волонтёров

Все добровольцы получили свидетельства участников
Алена Кульмухаметова
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Школа волонтеров из Ханты-Мансийска выпустила 100 волонтёров. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаШкола волонтеров из Ханты-Мансийска выпустила 100 волонтёров. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
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Более 100 добровольцев Ханты-Мансийска прошли обучение в городской школе волонтера «I am Voll 2.0».

Как сообщили организаторы, на этот раз участников школы разделили по уровням обучения: «Актив» – начинающие волонтеры и «Тим-лидеры» – волонтеры, которые имеют опыт в данной сфере более 2 лет.

Ребята узнали о нетворкинге, деятельности, направленной на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи, познакомились с работой в Единой информационной системе «Добровольцы России» и ведением электронной волонтерской книжки на сайте www.добровольцыроссии.рф

На протяжении двух дней каждый работал в своём направлении в зависимости от уровня обучения. Участники с небольшим опытом узнали об основах волонтерской деятельности, ценностях, перспективах и о мотивации добровольцев. Опытные волонтеры приняли участие в проектной сессии, по итогу которой прошла защита проектов.

По итогам обучения в школе волонтера все добровольцы получили свидетельства участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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