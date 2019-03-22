Задержаны двое молодых сургутян за кражу компьютерных деталей
Ребята решили обновить свою технику
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Кража деталей была совершена в колледже Сургутского района. Виновными оказались молодые люди.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от работника учебного заведения о краже компьютерных комплектующих деталей на сумму порядка пять тысяч рублей.
Воришками оказались оказались учащиеся колледжа 19 и 20 лет. Молодые люди пояснили, что во время урока информатики, когда преподаватель отлучилась, они разобрали два системных блока и похитили запчасти, чтобы обновить дома свои компьютеры.
В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU