Задержаны двое молодых сургутян за кражу компьютерных деталей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-22T13:53:28+03:00

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Кража деталей была совершена в колледже Сургутского района. Виновными оказались молодые люди.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от работника учебного заведения о краже компьютерных комплектующих деталей на сумму порядка пять тысяч рублей.

Воришками оказались оказались учащиеся колледжа 19 и 20 лет. Молодые люди пояснили, что во время урока информатики, когда преподаватель отлучилась, они разобрали два системных блока и похитили запчасти, чтобы обновить дома свои компьютеры.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU