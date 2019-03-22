2019-03-22T13:34:33+03:00
Общество

В Югре соревнуются в синхронном плавании 100 спортсменок

Девушкам предстоит продемонстрировать номера в дуэтах и группах
Алена Кульмухаметова
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В Югре соревнуются в синхронном плавании 100 спортсменок. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Югре соревнуются в синхронном плавании 100 спортсменок. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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В Ханты-Мансийск на соревнование по синхронному плаванию приехали более 100 спортсменок из Югры, Свердловской и Тюменской областей.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», завершатся соревнования 23 марта. До торжественного награждения и закрытия соревнований девушкам предстоит продемонстрировать номера в дуэтах и группах. Стоит отметить, что в каждый соревновательный день ощущается сильная поддержка с трибун. Спортсменки поддерживают друг друга громкими аплодисментами и кричалками, что несомненно придает еще больше азарта и уверенности.

Неотъемлемой частью выступлений синхронисток являются купальные костюмы, которые расшиваются бисером, камнями и многочисленными блестками. Более того, купальники должны быть не только красивыми и запоминающимися, но еще и соответствовать содержанию выбранного музыкального сопровождения. Не меньшее внимание, чем технике и сложности программы, уделяется музыкальности и артистизму, с которым выступает спортсменка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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