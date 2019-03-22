2019-03-22T12:58:31+03:00
Происшествия

Заботливый житель Мегиона на прогулке с ребенком по пути обокрал магазин

Мужчина решил порадовать любимую жену
Алена Кульмухаметова
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Накануне в дежурную часть полиции Мегиона поступило заявление о краже от директора магазина бытовой химии и парфюмерии.

Оперативники благодаря установленным в торговой точке камерам видеонаблюдения вычислили подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Мегиона.

Оказалось, что в день совершения кражи подозреваемый, прогуливаясь по городу с женой и маленьким ребенком, решил сделать супруге подарок. Не имея денег для приобретения подарка, он зашел в магазин и похитил с открытой витрины туалетную воду. После чего, вспомнив, что дома закончилась детская молочная смесь, прихватил две банки питания. Вечером этого же дня, похититель совершил аналогичную кражу в соседнем магазине. Во второй раз он уже украл краску для волос, которую также подарил жене и парфюмерную воду, которую продал неизвестному мужчине на улице.

Общая сумма ущерба составила более 6300 рублей. Задержанный дал признательные показания и полностью раскаялся, возместив ущерб торговой фирме.

В отношении жителя Мегиона возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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