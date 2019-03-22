2019-03-22T12:53:01+03:00
Общество

Ветеранам из Югры выплатят по пять тысяч рублей ко Дню Победы

Выплата будет произведена до 1 мая в беззаявительном порядке
Алена Кульмухаметова
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Ветеранам из Югры выплатят по пять тысяч рублей ко Дню ПобедыВетеранам из Югры выплатят по пять тысяч рублей ко Дню ПобедыФото: Татьяна Коркина
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Решение о денежной выплате ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов одобрили члены правительства Югры в ходе очередного заседания, которое провела губернатор Наталья Комарова.

- Это традиционное назначение выплаты. Ее размер определен в диапазоне от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от принадлежности граждан к соответствующей льготной категории. Среди них – инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», неработающие пенсионеры – узники концлагерей, – подчеркнула глава региона.

Так, по 5 тысяч рублей будет предоставлено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, югорчанам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей.

По 2 тысячи рублей получат вдовы погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

По последним данным, на 1 марта число югорчан, имеющих право на получение такой выплаты, составляет 5 220 человек.

Выплата будет произведена до 1 мая. Заявления подавать не нужно. На эти цели из регионального бюджета направлено около 17 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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