Двое жителей Югры перевели мошенникам 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-22T12:48:59+03:00

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Очередные жертвы мошенников зарегистрированы в Югре. Люди попали на самые распространённые схемы отъёма денег у доверчивых югорчан.

Так, в Нефтеюганске 44-летняя местная жительница, сообщив данные своей банковской карты мошенникам, которые представились сотрудниками службы безопасности банка, лишилась 50 тысяч рублей. Со слов заявительницы, о подобной схеме мошеннических действий ей известно. Однако, она даже не представляла, что на ее сотовый телефон может поступить подобный звонок.

Еще одной жертвой мошенников стал житель поселка Ярки Ханты-Мансийского района, который пытался получить кредит, оформив онлайн-заявку на интернет-сайте «Srevni.ru». Вскоре ему позвонил неизвестный мужчина. Представившись сотрудником Сететрайбанка, он сообщил о том, что заявителю одобрен кредит на сумму 700 000 рублей. Для получения этой суммы югорчанин сообщил лже-менеджеру номер банковской карты и СМС-код. Вскоре с карты списались более 40 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU