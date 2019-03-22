Стартует второй этап конкурса «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-22T12:45:28+03:00

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Главная идея конкурса заключается в том, чтобы любой желающий путешественник, отправляясь в отпуск, мог захватить с собой подобный знак и разместить его в любой точке мира.

О старте второй акции-конкурсе «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск» туристской навигации с 1 апреля заявило управление по развитию туризма и внешних связей города.

Для того чтобы стать его участником необходимо изготовить самый оригинальный знак и принести изделие вместе с заявкой в Туристско-информационный центр. Конкурсные работы могут быть сделаны из дерева, пластика или другого материала, главное, чтобы на них была надпись: «Ханты-Мансийск» или изображены узнаваемые виды города. Также на знаке должно быть пространство для написания километража от места его размещения до столицы Югры.

- Знак-рыба, знак из ниток, знак-мамонт и еще десяток различных указателей, были представлены жюри в прошлом году. Некоторые из них уже выполняют свое прямое назначение – они установлены и указывают направление на Ханты-Мансийск из разных точек страны, - рассказала директор управления по развитию туризма Анна Линкер. – В этом году мы надеемся, что оставшиеся знаки займут свое место и об окружной столице узнает еще больше жителей нашей планеты. Также мы уверены, что найдем новые интересные и необычные указатели.

Тематику знака можно выбрать из трех номинаций: «Ханты-Мансийск – туристический» — где будут приниматься работы, отражающие туристскую составляющую города; «Технический уникум» для тех, кто использует инженерно-технические механизмы; «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица». Обращаем внимание, что один участник может изготовить несколько изделий на разные темы.

Добавим, что победители конкурса получат денежные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU