2019-03-22T11:59:25+03:00
Происшествия

Житель Югорска за попытку получить несуществующий кредит отдал 55 тысяч рублей

Мужчина подал заявку в Сети
Алена Кульмухаметова
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Небрежно оставленная заявка в интернете со всеми данными жителя Югорска попала в руки мошенников. После разговора со злоумышленниками мужчина лишился крупной суммы денег.

Полицейским 39-летний югорчанин рассказал, позвонившие ему представители финансовой организации пояснили, что для открытия лицевого счета необходимо внести 4500 рублей, а также оплатить несколько предоставляемых услуг банка, сопутствующих оформлению кредита.

После этого мужчине стали перезванивать с разных абонентских номеров и представлялись специалистами по работе с клиентами разных направлений. Они просили перевести определенные суммы за услуги, на которые согласился потерпевший для оформления своего кредита. В результате заявитель перевел 55 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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