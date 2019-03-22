2019-03-22T11:55:22+03:00
Общество

Проезд в автобусах Ханты-Мансийска станет безналичным

Кондукторов больше не будет
Алена Кульмухаметова
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Проезд в автобусах Ханты-Мансийска станет безналичным. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскПроезд в автобусах Ханты-Мансийска станет безналичным. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице Югры обсудили внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте.

В качестве первого шага на пути к бескондукторной системе, было предложено снизить стоимость оплаты проезда в общественном транспорте для тех, кто будет рассчитываться банковскими картами.

- Уже сейчас в магазинах и организациях сферы услуг порядка 80% всех платежей совершаются безналичным способом. Это сделает пассажирские перевозки гораздо более удобными и снизит издержки на их организацию, - уверен управляющий одного из отделений банка Александр Солоп.

В настоящее время управление транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийска изучает опыт других городов и регионов, где система безналичной оплаты проезда уже успешно работает.

Автоматизация работы общественного транспорта будет включать в себя не только переход на безналичный расчет, но и внедрение системы контроля, оперативное управление транспортными потоками, формирование маршрутной сети и оптимального расписания движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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