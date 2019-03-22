Парень из Ханты-Мансийска заплатил за «Лайк года» 11 тысяч рублей
Сильно просчитался молодой человек из окружной столицы Югры, когда пожелал получить выигрыш. Вместо прибыли он отдал свои деньги.
По данным УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округе-Югре, в Ханты-Мансийске 19-летнему парню на телефон пришло сообщение о том, что он может получить выигрыш «Лайк года» на сайте «Deservasion.clab». В переписке с аферистами пострадавший сообщил реквизиты банковской карты для перечисления якобы выигранных денег. Однако выигрыш он не получил, а с лицевого счета были списаны более 11 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU