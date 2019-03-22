СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-22T10:57:12+03:00

Парень из Ханты-Мансийска заплатил за «Лайк года» 11 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Сильно просчитался молодой человек из окружной столицы Югры, когда пожелал получить выигрыш. Вместо прибыли он отдал свои деньги.

По данным УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округе-Югре, в Ханты-Мансийске 19-летнему парню на телефон пришло сообщение о том, что он может получить выигрыш «Лайк года» на сайте «Deservasion.clab». В переписке с аферистами пострадавший сообщил реквизиты банковской карты для перечисления якобы выигранных денег. Однако выигрыш он не получил, а с лицевого счета были списаны более 11 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU