2019-03-22T10:34:33+03:00
Общество

Новая мечеть появится в Ханты-Мансийске

Отделка минарета будет осуществляться вручную
Алена Кульмухаметова
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Новую мечеть появится в Ханты-Мансийске. Фото с сайта pixabay.comНовую мечеть появится в Ханты-Мансийске. Фото с сайта pixabay.com
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Строительство новой мечети в районе Восточной Объездной улицы обсудили глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин с Муфтием Югры Тагиром Хазратом Саматовым.

Как сообщили в городской администрации, территория под мечеть одобрена мусульманской общественностью города, так как соседствует с природной зоной парка «Самаровский Чугас», имеет достаточно пространства для обустройства парковки и другие преимущества.

- Такие проекты представляют собой символ объединения общества. Здание мечети, безусловно, должно быть и будет уникальным: мы планируем, что отделка минарета будет осуществляться исключительно вручную, - отметил Муфтий Югры.

Напомним, в настоящее время на религиозные праздники в единственной действующей мечети города, собираются до тысячи верующих, исповедующих ислам. Помещение не может вместить всех верующих в праздничные дни, им приходится молиться на улице. Еженедельный пятничный намаз в мечети посещают порядка сотни человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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