Новая мечеть появится в Ханты-Мансийске
Строительство новой мечети в районе Восточной Объездной улицы обсудили глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин с Муфтием Югры Тагиром Хазратом Саматовым.
Как сообщили в городской администрации, территория под мечеть одобрена мусульманской общественностью города, так как соседствует с природной зоной парка «Самаровский Чугас», имеет достаточно пространства для обустройства парковки и другие преимущества.
- Такие проекты представляют собой символ объединения общества. Здание мечети, безусловно, должно быть и будет уникальным: мы планируем, что отделка минарета будет осуществляться исключительно вручную, - отметил Муфтий Югры.
Напомним, в настоящее время на религиозные праздники в единственной действующей мечети города, собираются до тысячи верующих, исповедующих ислам. Помещение не может вместить всех верующих в праздничные дни, им приходится молиться на улице. Еженедельный пятничный намаз в мечети посещают порядка сотни человек.
ИСТОЧНИК KP.RU