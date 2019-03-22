2019-03-22T09:55:37+03:00
Общество

Заёмщик из Лангепаса перевел 80 тысяч рублей мошенникам в надежде получить кредит

Преступникам первой суммы показалось мало
Алена Кульмухаметова
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Сразу несколько жителей Югры в течение недели попали на уловки мошенников. В их числе 49-летний житель Лангепаса.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, мужчина оставил на одном из сайтов финансовых организаций заявку на получение займа. Перезвонивший сотрудник пояснил, что для получения нужной суммы ему необходимо произвести оплату страхового взноса, а также стоимость оформления и пересылки необходимых документов.

Пострадавший перевел через терминал 80 тысяч рублей. На следующий день предполагаемый сотрудник банка стал настойчиво выманивать еще 19 тысяч рублей на возникшие дополнительные расходы и уверять заемщика, что все перечисленные средства впоследствии вернутся в счет получаемой в кредит суммы. Тогда лангепасец понял, что переводил деньги злоумышленникам.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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