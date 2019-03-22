2019-03-22T09:46:36+03:00
Происшествия

У нетрезвого жителя Нефтеюганска охранник магазина отнял бутылку текилы

Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения
Алена Кульмухаметова
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Скрасить одинокий вечер нефтеюганцу с бутылкой текилы не удалось. Бутылку он не смог вынести за порог магазина.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от работника одного из сетевых магазинов города о том, что неизвестный в магазине украл бутылку текилы стоимостью чуть более тысячи рублей, после чего попытался скрыться.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина осматривает витрину с алкоголем. Определившись с выбором, он берет понравившуюся бутылку текилы и направляется к выходу, где его своевременно задерживает сотрудник охранного предприятия.

Со слов 43-летнего нефтеюганца, похищенное он планировал употребить в надежде, что алкоголь поможет скрасить одинокий вечер.

В отношении задержанного возбуждено административное производство по статье «Мелкое хищение».

Отметим, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные противоправные деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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