2019-03-22T09:00:50+03:00
Общество

Нижневартовск назван территорией крепкого межэтнического согласия

Город привлекателен для приезжих и членов их семей
Алена Кульмухаметова
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Нижневартовск назван территорией крепкого межэтнического согласия. Фото с сайта администрации города НижневартовскНижневартовск назван территорией крепкого межэтнического согласия. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Результаты социологического исследования, проведенного в Югре по вопросу состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, заслушали накануне члены межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городе Нижневартовске.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО – Югры, изучение общественного мнения югорчан по данной теме проводилось в 2018 году. Участие в нем приняли граждане в возрасте от 18 лет.

Нижневартовск по-прежнему остается привлекательным для приезжих и членов их семей. Помимо трудоустройства и оказания мер социальной поддержки, в городе проводится всесторонняя работа по культурной и языковой адаптации иностранных граждан.

В ряде школ работают центры реализации программ по социальной адаптации детей мигрантов. Обучающиеся максимально вовлечены во внеурочную деятельность. Нередко занятия проводятся совместно с родителями, что повышает их эффективность. В социальных учреждениях города успешно реализуются этнокультурные и спортивные проекты, в том числе совместно с национальными общественными объединениями.

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что Нижневартовск - территория крепкого межэтнического согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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