СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-22T08:40:02+03:00

В Ханты-Мансийске биатлонисты соревнуются в четырёх дисциплинах. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Накануне в Центре зимних видов спорта имени Филипенко состоялось открытие Первенства России по биатлону, которое продлится до 27 марта. Программу соревнований составили четыре дисциплины: спринт, гонка преследования, эстафета и масс-старт.

Как сообщает управление физической культуры и спорта при администрации Ханты-Мансийска, в этом году в соревнованиях учувствуют более сотни человек из 14 субъектов Российской Федерации.

Самая многочисленная команда из Тюменской области. В ее составе вошли пять членов национальной юниорской сборной: победительница первенства России и бронзовая призерка чемпионата мира среди юниоров Эмма Тимербулатова, победитель первенства России и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Илья Новопашин, двукратный чемпион мира среди юниоров Вячеслав Малеев, двукратный чемпион мира среди юниоров Андрей Вьюхин и чемпион мира среди юниоров Вадим Истамгулов.

Кроме этого, в составе команды Московской области на старт выйдет двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Гореева. Совсем недавно, 2 марта, спортсменка одержала победу в спринте на этапе юниорского Кубка IBU в Шушёене. Анастасия входит в состав юниорской сборной России.

В составе сборной Югры вошли 11 человек, среди них чемпионка Европы среди юниоров Ксения Довгая.

Первая гонка первенства состоялась 22 марта (спринт). Сегодня, 23 марта, преследование, 25 марта - женский масс-старт и мужская эстафета и 26 марта - женская эстафета и мужской масс-старт.

ИСТОЧНИК KP.RU