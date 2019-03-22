2019-03-22T07:57:27+03:00
Происшествия

На трассе под Сургутом при столкновении с «Тойота Ленд Крузер Прадо» насмерть разбилась водитель «Ниссан»

Пассажирка «Тойота» получила травмы
Алена Кульмухаметова
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На трассе под Сургутом при столкновении с «Тойота Ленд Крузер Прадо» насмерть разбилась водитель «Ниссан». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыНа трассе под Сургутом при столкновении с «Тойота Ленд Крузер Прадо» насмерть разбилась водитель «Ниссан». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Не смогли поделить дорогу в Нефтеюганском районе два водителя иномарок. Столкновение оказалось смертельным.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югре, в восемь вечера на 28 км автодороги «Подъезд к городу Сургут» в Нефтеюганском районе, произошло столкновение «Ниссан Альмера» под управлением 45-летней женщины и «Тойота Ленд Крузер Прадо».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ниссан» от полученных травм скончалась на месте происшествия, пассажир автомобиля «Тойота» получила травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и четверо – получили травмы.

Семь водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, четыре – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 35 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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