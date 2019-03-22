СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-22T07:46:47+03:00

В Сургуте осудили мастера подстанции за тяжелые травмы рабочего. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Предприятие выплатило пострадавшему более трёх миллионов рублей

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Накануне в Сургутском районе вынесен приговор в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, в апреле 2018 года мастер, руководивший работами на территории трансформаторной подстанции Западно-Сургутского месторождения в Сургутском районе, нарушил правила охраны труда. Он дал указание рабочему выполнить ремонт необесточенного электрооборудования. В результате чего его подчиненный получил тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину признал полностью, раскаялся и возместил моральный вред потерпевшему. Кроме того, предприятием в счет возмещения ущерба пострадавшему работнику выплачено свыше трёх миллионов рублей.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU