2019-03-22T07:24:51+03:00
Общество

Погода в Югре 22 марта: стойкий плюс и мокрый снег

Ветер западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 22 марта: стойкий плюс и мокрый снегПогода в Югре 22 марта: стойкий плюс и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
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В пятницу 22 марта в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие, в восточных районах умеренные осадки: снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый гололед. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0,+5 градусов, местами -1,-6 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём +1,+3 градусов.

В Сургуте облачно, после полудня ожидается ясная погода и без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха -1, +1 градусов.

В Нижневартовске облачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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