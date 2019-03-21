2019-03-21T15:58:20+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на окружной фестиваль «Студенческая весна – 2019» принимают заявки

Конкурсные просмотры фестиваля будут проходить на трёх площадках города
Алена Кульмухаметова
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Дирекция фестиваля принимает заявки на участие от средних профессиональных и высших учебных заведений Югры до 31 марта.

По данным организаторов, окружной фестиваль «Студенческая весна – 2019» пройдёт с 13 по 16 апреля.

В этом году самая творческая встреча соберет более полтысячи студентов, которые покажут свои номера и творения в семи направлениях: студенческая программа, музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика и видео. А оценивать их будет жюри, среди которых успешные режиссеры и продюсеры, актеры и артисты, а также, например, солистка Большого театра или джазовая певица и участница проектов на ТНТ.

Конкурсные просмотры фестиваля будут проходить на трёх площадках города, студентов со всего округа в свои стены примут концертно-театральный центр «Югра-Классик», Центр искусств для одаренных детей Севера и Государственный художественный музей.

По результатам этой студвесны традиционно будет сформирована делегация Югры для участия во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – 2019», который пройдет в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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