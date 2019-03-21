2019-03-21T15:25:59+03:00
Общество

В Сургутском районе продолжают борьбу с последствиями снегопада

На уборку снега вышли даже дети
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе продолжают борьбу с последствиями снегопада. Фото из блога главы Сургутского района Андрея Трубецкого в соцсети ВконтактеВ Сургутском районе продолжают борьбу с последствиями снегопада. Фото из блога главы Сургутского района Андрея Трубецкого в соцсети Вконтакте
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С начала этой недели поселения Сургутского района вывезли более 21 000 кубометров снега. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в личном блоге на странице ВКонтакте.

По его словам, сегодня улицы муниципалитета приводили в порядок 79 человек и 159 единиц техники. На расчистке крыш жилых домов трудились 133 человек и 17 единиц техники.

Коммунальщики очистили около 90% крыш жилых домов в поселениях, вывезли почти 8000 кубов снега и более 800 кубов мусора. На уборку улиц по-прежнему кинуты все силы. У коммунальщиков появились помощники - волонтеры. В некоторых поселениях они также активно помогают наводить чистоту и порядок.

Так, 19 марта 2019 года в рамках акций "Щедрый вторник" ребята помогали Центру Досуга и Творчества в посёлке Сытомино в уборке территории от снега.

В пятницу продолжатся работы по уборке кровель, дворов и дорог. Кстати, работу в поселках контролирует специальная комиссия департамента ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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