2019-03-21T14:49:34+03:00
Звезды

В Урае объявлен конкурс на лучший костюм вороны

Возраст конкурсантов не ограничен
Алена Кульмухаметова
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В Урае объявлен конкурс на лучший костюм вороны. Фото с сайта администрации города УрайВ Урае объявлен конкурс на лучший костюм вороны. Фото с сайта администрации города Урай
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В преддверии традиционного праздника коренных народов Севера «Вороньего дня» в Урае объявлен конкурс на лучший костюм вороны.

У коренных народов Севера ворона считается птицей, несущей на хвосте весну и жизнь.

Как сообщили в администрации города Урай, привычный для нас Новый год ханты и манси не отмечают. Для них начало года – это весна, время, когда природа пробуждается от криков первой птицы – вороны.

Для сохранения и поддержки национальных традиций праздничной культуры коренных малочисленных народов Севера, специалисты КДЦ «Нефтяник» решили провести оригинальный конкурс «Лучший костюм Вороны».

В конкурсе могут принять участие все желающие: частные лица, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий города. Возраст конкурсантов не ограничен, главное проявить фантазию и креативность при создании костюма.

Подведение итогов и награждение состоятся 14 апреля на территории культурно-досугового центра «Нефтяник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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