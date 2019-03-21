В Урае объявлен конкурс на лучший костюм вороны
В преддверии традиционного праздника коренных народов Севера «Вороньего дня» в Урае объявлен конкурс на лучший костюм вороны.
У коренных народов Севера ворона считается птицей, несущей на хвосте весну и жизнь.
Как сообщили в администрации города Урай, привычный для нас Новый год ханты и манси не отмечают. Для них начало года – это весна, время, когда природа пробуждается от криков первой птицы – вороны.
Для сохранения и поддержки национальных традиций праздничной культуры коренных малочисленных народов Севера, специалисты КДЦ «Нефтяник» решили провести оригинальный конкурс «Лучший костюм Вороны».
В конкурсе могут принять участие все желающие: частные лица, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий города. Возраст конкурсантов не ограничен, главное проявить фантазию и креативность при создании костюма.
Подведение итогов и награждение состоятся 14 апреля на территории культурно-досугового центра «Нефтяник».
ИСТОЧНИК KP.RU